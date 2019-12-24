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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Вяльбе: юристы, которые будут представлять РУСАДА и ОКР в CAS, обладают серьезным опытом

С российской стороной будут работать юристы компании Schellenberg Wittmer и швейцарец Клод Романи
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Юристы компании Schellenberg Wittmer и швейцарец Клод Романи, которые будут представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS), имеют серьезный опыт работы. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА, куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России, согласилось с рекомендацией набсовета РУСАДА о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), до 30 декабря решение будет отправлено в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Швейцарский юрист Романи будет представлять в CAS интересы ОКР, швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer - интересы РУСАДА.

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"Принятое сегодня решение было единственно верным, другого варианта вообще нет, - считает Вяльбе. - Эти юристы - известные нам люди, с Schellenberg Wittmer наша федерация работала перед Играми в Пхёнчхане. У них есть опыт, но, когда идешь в суд, никогда не знаешь, на чьей стороне будут судьи".

"Никогда ни один адвокат на сто процентов не гарантирует успеха, работа должна быть проделана большая, - подчеркнула Вяльбе. - И, вообще, мне кажется, что все это может затянуться, поскольку четкого регламента нет, и мы не знаем, через какое время WADA будет обращаться в CAS".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА, что приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции не могут вступить в силу.

Теги
РоссияВяльбе, Елена ВалерьевнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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