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Зимние олимпийские виды спорта

ОКР наградит почетным знаком олимпийскую чемпионку в танцах на льду Бестемьянову

6 января ей исполнится 60 лет
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Советская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова будет награждена почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России". Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Исполком ОКР, заседание которого прошло во вторник, также решил наградить почетным знаком члена исполкома Федерации спортивной борьбы России Хису Беккаева; заместителя директора по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва Еврейской автономной области Елену Гурьянову; заслуженного тренера России по фигурному катанию Сергея Дудакова; заслуженного тренера России, мастера спорта СССР в парном катании на коньках Владимира Захарова; президента спортивного совета Орловской области Сергея Кирмасова; заслуженного тренера России, тренера - преподавателя СДЮСШ по зимним видам спорта Александра Колокольникова; вице-президента Саратовской областной федерации триатлона Сергея Мещерякова; председателя Муромской федерации легкой атлетики Евгения Рычкова; тренера спортивной школы Биробиджана по баскетболу Вячеслава Шинкаренко;

6 января Бестемьяновой исполнится 60 лет. Она является чемпионкой зимних Олимпийских игр в Калгари 1988 года в танцах на льду, также она завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Сараево в 1984 году. Бестемьянова четырежды становилась чемпионкой мира (с 1985 по 1988 год), пять раз - чемпионкой Европы (1983, 1985-1988) и трижды - чемпионкой СССР (1982, 1983, 1987). В апреле 2019 года Бестемьянова вместе со своим партнером в танцах на льду Андреем Букиным были введены в Зал славы мирового фигурного катания. Участвует в постановке программ для ведущих фигуристов мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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