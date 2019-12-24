"Доказательств нет, дело за судом". Россия оспорит санкции WADA в CAS

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании не согласилось с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь дело перейдет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Это заседание фактически поставило точку в неопределенности позиции российской стороны по решению исполкома WADA от 9 декабря нынешнего года. Тогда на российский спорт были наложены санкции. На четыре года России запретили проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а спортсменам страны запретили выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, уже отданные российской стороне международные турниры WADA потребовало перенести, если это осуществимо с юридической точки зрения.
Единственной возможностью хоть как-то повлиять на ход дел было обращение в CAS. Суд в Лозанне является единственным независимым органом в сфере спортивного арбитража. Кроме того, у России уже не раз бывали случаи, когда рассмотрение дел в CAS завершались успешно. По итогам исполкома WADA наблюдательный совет РУСАДА выразил несогласие с санкциями, передав эстафету общему собранию членов организации.
Кроме того, перед заседанием собрания исполком Олимпийского комитета России (ОКР) объявил о том, что будет участвовать в судебном процессе в CAS в качестве третьей стороны, позднее аналогичное решение вынес и Паралимпийский комитет России (ПКР). "Не существует противоречий для участия наших спортсменов в Олимпиаде [2020 года], у нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио, мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором", - сказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.
После этого уже не было никаких сомнений в том, какое решение примет общее собрание членов РУСАДА. По его итогам главе организации Юрию Ганусу было поручено отправить WADA ответ о несогласии с санкциями 27 декабря, после этого WADA должно подать уведомление о споре в CAS. Уже известно, что интересы РУСАДА в суде будет защищать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, которая ранее успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Позицию ОКР будет отстаивать юрист из Швейцарии Клод Романи, ПКР по этому вопросу пока еще не определился.
"На CAS идет давление западных СМИ, но у России есть шансы"
Комментируя ТАСС решение общего собрания членов РУСАДА, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что шансов на полное оправдание у России немного. "Моя позиция не изменилась - я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме ОКР, шансы всегда есть, но мое мнение, что будет очень сложно что-то доказать, идет давление через мощные американские и английские СМИ, оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно, - сказал он. - И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам того заседания, то представители WADA сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть".
Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что считает решение оспорить санкции в CAS верным. "Тут уже другого решения быть не может, - сказала Покровская. - Конечно, несправедливо [наложены санкции со стороны WADA], мы без вины осужденные, поэтому, конечно, надо бороться, идти в арбитражный суд, доказывать свою правоту, ну а смогут ли доказать люди, которые будут этим заниматься, - тут я не знаю, не мне судить, но хочется, чтобы все же доказали правоту спортсменов, которые никогда не принимали допинг, чтобы они имели возможность участвовать в Олимпиадах, потому что чистые спортсмены не виноваты".
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отметил, что WADA так и не предоставило четких доказательств вины российской стороны. "Мы ждем подачи [иска] в CAS, не стоит забывать, что вердикта суда еще нет, - сказал собеседник агентства. - Поэтому мы выступаем под флагом и гимном, мне не известны доводы, которые будут приведены в CAS, но это все звенья одной цепи. Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой потребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, мы сделали это, пошли на все требования и просьбы WADA, мы соответствуем тому, что от нас требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что было что-то искажено, нет, это все на словах, поэтому дело за судом".
На текущий момент нельзя с точностью предугадать, как долго CAS будет разбираться в перипетиях этого запутанного дела. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе полагает, что процесс может растянуться на длительное время. "Никогда ни один адвокат на сто процентов не гарантирует успеха, работа должна быть проделана большая, - отметила она. - И, вообще, мне кажется, что все это может затянуться, поскольку четкого регламента нет, мы не знаем, через какое время WADA будет обращаться в CAS".