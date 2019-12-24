"Доказательств нет, дело за судом". Россия оспорит санкции WADA в CAS

Это заседание фактически поставило точку в неопределенности позиции российской стороны по решению исполкома WADA от 9 декабря нынешнего года. Тогда на российский спорт были наложены санкции. На четыре года России запретили проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а спортсменам страны запретили выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, уже отданные российской стороне международные турниры WADA потребовало перенести, если это осуществимо с юридической точки зрения.

Единственной возможностью хоть как-то повлиять на ход дел было обращение в CAS. Суд в Лозанне является единственным независимым органом в сфере спортивного арбитража. Кроме того, у России уже не раз бывали случаи, когда рассмотрение дел в CAS завершались успешно. По итогам исполкома WADA наблюдательный совет РУСАДА выразил несогласие с санкциями, передав эстафету общему собранию членов организации.

Кроме того, перед заседанием собрания исполком Олимпийского комитета России (ОКР) объявил о том, что будет участвовать в судебном процессе в CAS в качестве третьей стороны, позднее аналогичное решение вынес и Паралимпийский комитет России (ПКР). "Не существует противоречий для участия наших спортсменов в Олимпиаде [2020 года], у нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио, мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором", - сказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

После этого уже не было никаких сомнений в том, какое решение примет общее собрание членов РУСАДА. По его итогам главе организации Юрию Ганусу было поручено отправить WADA ответ о несогласии с санкциями 27 декабря, после этого WADA должно подать уведомление о споре в CAS. Уже известно, что интересы РУСАДА в суде будет защищать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, которая ранее успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Позицию ОКР будет отстаивать юрист из Швейцарии Клод Романи, ПКР по этому вопросу пока еще не определился.

"На CAS идет давление западных СМИ, но у России есть шансы"

Комментируя ТАСС решение общего собрания членов РУСАДА, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что шансов на полное оправдание у России немного. "Моя позиция не изменилась - я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме ОКР, шансы всегда есть, но мое мнение, что будет очень сложно что-то доказать, идет давление через мощные американские и английские СМИ, оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно, - сказал он. - И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам того заседания, то представители WADA сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть".