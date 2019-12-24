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Футбол в Англии

Апелляция "Тоттенхэма" на удаление футболиста Сон Хын Мина отклонена

Дисквалификация южнокорейского форварда составит три матча

ТАСС, 24 декабря. Апелляция футбольного клуба "Тоттенхэм" на удаление нападающего команды Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против "Челси" отклонена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

В воскресенье "Тоттенхэм" на домашнем поле уступил "Челси" (0:2) в матче 18-го тура Английской премьер-лиги. Сон получил красную карточку на 62-й минуте после того, как ударил ногой защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Дисквалификация южнокорейского футболиста составит три матча.

В ноябре лондонскому клубу удалось добиться отмены красной карточки, показанной Сону в матче 11-го тура против "Эвертона" (1:2) за фол на Андре Гомеше, который привел к перелому ноги португальца. Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии после рассмотрения эпизода признала ошибку главного судьи той встречи.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в Английской премьер-лиге, набрав 26 очков после 18 игр. В следующем туре 26 декабря лондонцы сыграют на домашней арене с "Брайтоном".

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