Можно, но осторожно. Исполком РФС ужесточил наказание за неэтичную критику судей

На заседании во вторник также обсуждались календарь и структура чемпионата, работа с болельщиками и другие вопросы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Последнее в 2019 году заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось во вторник в Доме футбола. В центре обсуждения оказались вопросы, связанные с допустимостью критики арбитров, а также новый информационный регламент для общения со СМИ.

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В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) уровень судейства неоднократно подвергался критике, часть клубов РПЛ выражала недоверие руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Его отставки не произошло, но решением президента РФС Александра Дюкова новым главой судейского комитета вместо бывшего арбитра Николая Левникова стал Ашот Хачатурянц, который начал готовить крупные преобразования в подведомственном ему корпусе. В ноябре Дюков заявил, что РФС дал Егорову срок до декабря, чтобы повысить качество судейства и снизить количество ошибок арбитров. По итогам исполкома стало известно, что решение по будущему Егорова будет принято на основании оценки судейского комитета РФС. "Вы видите, что мы идем по пути формализации нашей работы. В конце декабря - начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа, - сказал Дюков. - Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение [о будущем Егорова]. Следующее заседание исполкома, согласно предварительной договоренности, должно быть в феврале, но если потребуется, ничего не мешает провести его в январе". Однако, несмотря на то что проблемы очевидны, говорить о них теперь придется осторожнее. Глава РФС заявил о том, что размер наказания за публичные критические высказывания представителей клубов в адрес арбитров будет увеличен. "Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев, введено наказание за критику - это денежный штраф", - сказал Дюков. "Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики", - добавил глава РФС. Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения: "РФС будет комментировать решения, являющиеся резонансными, спорными. Как это будет, решим в ближайшее время. Будет количество должностных лиц, которые дают свою оценку, никто не будет закрываться, оценка будет доводиться до широкой общественности. До следующего тура будут даваться комментарии по судейским моментам". Говорить о деятельности РФС будет только сама организация По итогам заседания исполкома РФС был утвержден информационный регламент организации. Согласно ему, ни один из субъектов футбола не имеет права давать комментарии по деятельности РФС без утверждения у непосредственных руководителей. Полномочия по прямым контактам со СМИ имеют только президент, генеральный секретарь, руководители юрисдикционных органов РФС (в случаях, предусмотренных соответствующими регламентами), главные тренеры сборных команд по вопросам, определенным регламентом соревнований, а также руководитель пресс-службы РФС и пресс-атташе сборных. Дюков отметил, что подобные документы используются в различных структурах.

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"В информационном регламенте нет ничего уникального, все корпорации так работают. У всех есть свое мнение, но при выработке решения все выходят с единой позицией. Регламент не затрагивает собственную оценку своих суждений. Так работают политические партии - там происходят споры, но если партия так решила, то она выходит с единым мнением, можно вспомнить про Союз европейских футбольных ассоциаций - исключены случаи, когда кто-то из функционеров шел против позиции штаб-квартиры", - сказал президент РФС. По его словам, ряд членов комитетов часто позволяли себе комментарии, которые расходились с официальной позицией организации. "Если решение принято, то после этого давать комментарии, прикрываясь РФС, неправильно. Если для тебя какой-то вопрос принципиальный, то сложи с себя обязанности, выйди из комитета. Но информационный регламент не затрагивает СМИ", - подчеркнул Дюков. Некоторой прозрачности организации может добавить новый алгоритм назначения на матчи арбитров. Сейчас в еженедельном режиме решается, кто будет работать на той или иной встрече. С марта планируется назначать судей на игры на месяц вперед. "Заканчивается разработка технического задания для IT-системы рейтинга судей. Хотим через какое-то время сделать объективную систему. С марта планируем сделать назначение судей на месяц, за этим будет стоять алгоритм. Потом на назначение будет влиять рейтинг", - сказал Дюков. Президент РФС также отметил непоследовательность в действиях комитета по этике и апелляционного комитета относительно вынесения наказания президенту ЦСКА Евгению Гинеру за резкие высказывания в адрес Егорова, в понедельник срок условной дисквалификации функционера был сокращен с девяти до шести месяцев, а сумма штрафа - с 1 млн руб. до 500 тыс. руб., срок реального наказания, отсчитываемого с 13 декабря, остался без изменений и составляет три месяца. "Как мне известно, было горячее обсуждение, дальше была подана апелляция. В принципе, такая непоследовательность в решении двух комитетов не может радовать - такой разброс в оценках говорит о том, что кто-то перестарался, а кто-то оказался слишком снисходительным, но мы имеем два органа, которые абсолютно независимы и таким образом оценили его слова. У нас слишком много людей, которые, к сожалению, в отличие от Евгения Гинера сделали для футбола немного, но очень высокого мнения о себе, и вместо того, чтобы больше времени уделять своей непосредственной работе, они с большим удовольствием занимаются тем, что комментируют судейские решения", - отметил Дюков. Работа с болельщиками На пресс-конференции после заседания поднимался вопрос, связанный с задержаниями болельщиков "Спартака" до и после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1). Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак", после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Позднее фанатское движение красно-белых "Фратрия" призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура, болельщики большинства клубов поддержали акцию. "Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые пострадали, на данный момент их нет, - подчеркнул Дюков. - Поверьте, я готов биться за каждого болельщика. Если есть случаи нарушений, то мы готовы обратиться в правоохранительные органы. Уже прошла встреча с участием правоохранительных органов на площадках РФС, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы, на этой неделе пройдет ее первая встреча, болельщиков можно пригласить на нее".

"Что касается матча "Зенит" - "Спартак", то ушло время, чтобы узнать, почему происходили задержания. МВД не спешило со своими комментариями, у него была определенная логика, которая понятна. В результате тех разбирательств, которые проводили мы, задержания происходили на основании материалов МВД о том, что в Петербурге планировались массовые драки - 150 на 150 человек. Я видел видео - с изъятыми капами, бинтами, масками, перчатками для рукопашного боя", - добавил президент РФС. Дюков заявил о том, что РФС выступает за обеспечение безопасности на матчах: "МВД настроено конструктивно, но мы все ходим на стадионы, там есть скандирования, это является основанием для органов говорить о том, что болельщики ведут себя неправильно. Клубы должны защищать своих болельщиков, но мы передали права на проведение чемпионата, нам нужна безопасность. Семейная публика идет на футбол, но пока без особого желания, что касается мата, то с этим что-то нужно делать, никто не запрещает что-то бурчать себе под нос, но это не должно превращаться в скандирование. Система допуска на трибуны будет меняться, можно найти решение, которое позволит не только не создавать дополнительных неудобств, но и сделать так, что болельщик получил дополнительные преимущества", - резюмировал Дюков. Во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы в Сан-Марино ряд болельщиков оскорблял форварда сборной России Артема Дзюбу. Позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что организация постарается идентифицировать этих фанатов, чтобы запретить им посещение матчей сборной на чемпионате Европы. "Мы многое делаем для продвижения первой команды, особенно в регионах, нам такая атмосфера вражды не нужна, мы будем с ней бороться. И не важно, на кого этот негатив будет выливаться", - сказал Дюков. 23 декабря объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступило с критикой в адрес билетной программы на Евро-2020, в их сообщении утверждалось, что РФС оставил активных болельщиков сборной России без билетов, решив реализовывать билеты через фан-клуб сборной "Наши Парни". "Я видел это заявление, обращение поступило 9 декабря, к этому времени мы уже разыграли билеты, полученные 3 декабря, - сказал Дюков. - Мы получили всего 600 билетов - это не то, что устроило активных болельщиков. Сейчас мы пытаемся получить дополнительные билеты, чтобы те болельщики, которые проводили перфомансы, получили возможность поболеть за команду". Календарь и структура чемпионата Общее собрание Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) на своем заседании в начале декабря единогласно утвердило сокращение количества игровых групп с пяти до четырех. Группу "Восток", которую составляли клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, было решено упразднить, а по две команды из этих регионов с сезона-2020/21 добавить в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье". Однако на заседании исполкома эти изменения не были утверждены. "Решение не принято, так как детально не были проработаны моменты сделанного предложения, хотя как направление оно заслуживает рассмотрения. Клубы должны играть больше, мы имеем интеграцию дальневосточных клубов в устойчивую систему европейской части игр, европейской частью России, с которой сохраняется связь. Принято решение создать комиссию РФС, которая займется реформой ПФЛ, чтобы вынести соответствующее решение. Есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния, и очень много вопросов, оставшихся без ответа", - сказал Дюков.

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