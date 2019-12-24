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Мировой футбол

Испанское издание AS включило Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола

В состав команды не вошел португальский нападающий Криштиану Роналду

ТАСС, 24 декабря. Советский вратарь Лев Яшин попал в число 11 лучших игроков в истории футбола по версии испанского издания AS.

Также в символическую сборную вошли защитники Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ) и Паоло Мальдини (Италия), полузащитники Йохан Кройфф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина) и Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Колумбия, Испания), нападающие Лионель Месси (Аргентина) и Пеле (Бразилия). В составе отсутствует португальский нападающий Криштиану Роналду.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966).

Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР, кроме того, журнал "Огонек" с 1960 года вручает премию лучшему вратарю сезона, которая носит имя Яшина.

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Мировой футбол
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