"Вегас" отправил российского хоккеиста Зыкова в фарм-клуб

ТАСС, 25 декабря. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Валентин Зыков отправлен в "Чикаго Вулвз" - фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL). Об этом сообщает пресс-служба "Вегаса".

В октябре Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил лиги. После отбытия дисквалификации форвард уже переводился в фарм-клуб, однако 10 декабря его вернули в "Вегас". В текущем сезоне Зыков провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал четыре очка (один гол + три результативные передачи).

Зыков был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 37-м номером клубом "Лос-Анджелес" в 2013 году. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Байе-Комо Драккар" и "Гатино" с 2012 по 2015 год, в клубах AHL "Онтарио" и "Шарлотт". В НХЛ хоккеист выступал за "Каролину" с 2016-го по декабрь 2018 года, также играл за "Эдмонтон", а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал "Вегас" в сезоне-2018/19.