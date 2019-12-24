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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Тараканова пропустит чемпионат России в Красноярске

Турнир пройдет с 26 по 29 декабря

ТАСС, 25 декабря. Анастасия Тараканова не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои болельщики, очень жаль, что не смогу принять участие на чемпионате России. Я получила небольшую травму, тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству и Кубку России. Спасибо за поддержку", - написала Тараканова.

Россиянка в 2019 году принимала участие в двух этапах юниорского Гран-при. В Польше и США 15-летняя фигуристка становилась третьей, но не смогла пробиться в финал серии. Лучший свой результат она показала в сезоне-2017/18, когда завоевала бронзовую медаль в финале Гран-при. Соревнования в Красноярске должны были стать вторыми для Таракановой на взрослом уровне, в прошлом году она заняла 13-е место на чемпионате России.

Предстоящий турнир пройдет с 26 по 29 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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