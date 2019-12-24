Фигуристка Тараканова пропустит чемпионат России в Красноярске

ТАСС, 25 декабря. Анастасия Тараканова не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои болельщики, очень жаль, что не смогу принять участие на чемпионате России. Я получила небольшую травму, тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству и Кубку России. Спасибо за поддержку", - написала Тараканова.