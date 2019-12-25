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ММА

ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА

Также в этот список вошли Джон Джонс и Деметриус Джонсон
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 25 декабря. Телеканал ESPN назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова одним из трех лучших бойцов в ММА за последние 10 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт телеканала.

Также в тройку вошли американские бойцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон. По информации источника, в список лучших не попали некоторые именитые спортсмены, так как их главные достижения пришлись на период до 2010 года. Нурмагомедов дебютировал в ММА в 2008 года, а под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступает с 2012 года.

"Хабиб Нурмагомедов - самый доминирующий боец в истории UFC. В начале десятилетия он был неизвестным, однако теперь стал одним из самых популярных спортсменов на планете. Ни у одного бойца нет рекорда 28-0, в UFC у него 12 побед, ни одного поражения и всего один проигранный раунд из 36. Наслаждайтесь, потому что мы никогда не увидим такого доминирования внутри восьмиугольника", - сказано в сообщении.

Нурмагомедов, которому 31 год, в сентябре провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам еще одного представителя США - Эла Яквинту. Первую защиту он провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. В следующем поединке россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.

Предстоящая попытка организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым станет пятой в истории UFC. Впервые соперники должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.

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