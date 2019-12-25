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Футбол в Англии

Клопп: Футболист "Лестера" Варди входит в тройку лучших нападающих Англии

В четверг "Ливерпуль" проведет гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера"

ТАСС, 25 декабря. Нападающий "Лестера" Джейми Варди входит в тройку лучших форвардов Англии. Такое мнение высказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

В четверг "Ливерпуль" проведет гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера". Команды занимают первые две строчки турнирной таблицы премьер-лиги, в активе "Ливерпуля" 49 очков, у "Лестера" - 39.

"Мы постараемся остановить его (Варди- прим. ТАСС), - сказал Клопп. - Он один из трех лучших форвардов Англии с момента моего приезда сюда. Всегда тяжело против него обороняться".

Варди является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Англии, на его счету 17 голов. У его ближайших преследователей - Тэмми Абрахама из "Челси", Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" и Дэнни Ингса из "Саутгемптона" - по 11 забитых мячей.

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