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Чемпионат России по фигурному катанию

Аншлаг ожидается на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Турнир пройдет с 26 по 29 декабря

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. В правительстве Красноярского края ожидают аншлаг на чемпионате России по фигурному катанию, который состоится на "Платинум-Арене". Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

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"Платинум-Арена" вмещает 7 тыс. человек.

"Ажиотаж не просто большой, а невероятный, - сказал Лапшин. - Мы ожидаем аншлаг, единственное - билеты продаются на весь соревновательный день, а дальше зритель уже сам решает, когда ему приходить. Но я ожидаю, что пустых мест не будет".

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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