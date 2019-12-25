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Чемпионат России по фигурному катанию

Состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ-2020 определится 29 декабря

Тренерский совет по итогам чемпионата России пройдет сразу по окончании турнира
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года определится 29 декабря, после завершения национального первенства. Об этом на пресс-конференции в Красноярске сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

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"Времени у нас немного. Тренерский совет по итогам чемпионата России пройдет сразу по окончании турнира, 29 декабря, в этот же день пройдет и заседание исполкома федерации", - сообщил Горшков.

Горшков пояснил, что формирование состава пройдет по спортивному принципу. "Мы стараемся придерживаться, насколько это возможно, спортивного принципа - он заложен в основу, - сказал он. - Порядок формирования сборной предполагает, что в определенных случаях третий номер может определяться таким образом - тренерский совет может дать свою рекомендацию по поводу третьего номера в команде, а дальше исполком рассмотрит эту рекомендацию".

"Это отступление сделано, поскольку все мы живые люди, случаются болезни и травмы. Если явный лидер был первым номером, у него случилось несчастье и по какой-то причине он не может принять участие в чемпионате России, тренерский совет такой вопрос рассматривает. Но в последние годы мы действуем согласно спортивному принципу - кто занимает три первых места, тот и едет на чемпионат Европы", - добавил Горшков.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года пройдет в Австрии с 20 по 26 января.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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