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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова выступит в показательных выступлениях сборной России в марте

Ранее 17-летняя фигуристка взяла перерыв в соревновательной деятельности
Алина Загитова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательных выступлениях российской команды, которые пройдут 29 марта в Москве. Об этом на пресс-конференции в Красноярске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Ранее 17-летняя Загитова взяла перерыв в соревновательной деятельности. При этом президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что фигуристка сохранит за собой место в сборной.

"Мы проводим в конце сезона специальное мероприятие - показательные выступления, которые условно называются "Россия, вперед", - сказал Коган. - 29 марта мы приглашаем на арену "Мегаспорт", где будут участвовать все члены сборной - Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная. Словом, все, кого только сможете вспомнить. И мы всех приглашаем на это мероприятие".

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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