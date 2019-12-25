Коган: Красноярск может проводить крупные соревнования по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Красноярск способен проводить на высоком уровне самые крупные соревнования по фигурному катанию. Об этом на пресс-конференции в Красноярске заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"В Красноярске активно развиваются зимние виды спорта, и я бы очень хотел поблагодарить руководство края за активную позицию по формированию интереса к фигурному катанию в Сибири, - сказал Коган. - Мы будем рассматривать совместные проекты и, при желании руководства, сможем рассматривать проведение крупных соревнований в этих прекрасных спортивных сооружениях".

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.