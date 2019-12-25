Туктамышева не заявила четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Это следует из технической заявки фигуристов на турнир.

В ноябре Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке. Кроме того, спортсменка на чемпионате России отказалась от второго тройного акселя в произвольной программе.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Фигуристки представят короткие программы 27 декабря, произвольные - 28 декабря.