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Мировой футбол

СМИ: "Реал" может продать Иско "Челси", чтобы купить футболиста "Тоттенхэма" Эриксена

Отмечается, что мадридский клуб предложил Иско другому клубу из Лондона - "Челси"

ТАСС, 25 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" может продать полузащитника Иско, чтобы приобрести хавбека английского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

Отмечается, что "Реал" предложил Иско другому клубу из Лондона - "Челси". Сумма сделки может составить 44 млн фунтов.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года, став с командой чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне он провел за "Реал" 13 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" в 2013 году, в прошлом сезоне он вышел с командой в финал Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в различных турнирах, забив два гола и сделав три результативные передачи.

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Мировой футбол
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