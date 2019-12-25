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Массовый спорт

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года

Каждый год он проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" под патронажем Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023.

Управляющий директор ассоциации "Спорт-Аккорд" Нис Хатт в ноябре объявил о проведении саммита в Екатеринбурге в 2021 году. Точная дата тогда не уточнялась.

"Спортивный форум "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года", - сказал Куйвашев.

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Каждый год он проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи. В 2019 году саммит состоялся в австралийском Голд-Косте, в 2020 году его примет Пекин.

Ассоциация "Спорт-Аккорд" - некоммерческая организация, которая объединяет Ассоциацию летних олимпийских международных федераций, Ассоциацию международных олимпийских федераций зимних видов спорта, Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций и другие организации.

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