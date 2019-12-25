Куйвашев считает, что никто не пойдет на расторжение контракта по Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Ни одна организация не пойдет на расторжение контракта с Екатеринбургом по проведению летней Универсиады 2023 года. Такое мнение высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной старту первого этапа выбора талисмана соревнований.

"Я сомневаюсь, что какая-либо организация пойдет на расторжение контракта со всеми вытекающими последствиями. Закон обратной силы, как вы знаете, не имеет, если решения были приняты в отношении международных спортивных мероприятий, то они распространяются только на будущие мероприятия", - сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что Свердловская область исполнила все обязательства, которые предписаны контрактом между регионом и Международной федерацией университетского спорта (FISU). "Уже потратили немало денег на строительство, на подготовку, на оплату взносов, ведем работу. Учитывая, что до Универсиады чуть больше трех лет осталось, я думаю, что немного городов за это время смогут подготовиться к Универсиаде", - добавил Куйвашев.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2018 года на исполкоме FISU. Россия примет летнюю Универсиаду во второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.