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Массовый спорт

Совет по развитию физической культуры и массового спорта создается при правительстве РФ

Постановлением также утверждено положение о Совете

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением также утверждено положение о Совете. Указывается, что основными задачами органа являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, поддержка общественно значимых проектов в данной области, рассмотрение вопросов государственной поддержки физической культуры и спорта.

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