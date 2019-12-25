Совет по развитию физической культуры и массового спорта создается при правительстве РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением также утверждено положение о Совете. Указывается, что основными задачами органа являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, поддержка общественно значимых проектов в данной области, рассмотрение вопросов государственной поддержки физической культуры и спорта.