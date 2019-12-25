Фан-зона чемпионатов мира по рапиду и блицу будет открыта в клубе World Chess Club Moscow

ТАСС, 25 декабря. Фан-зона чемпионатов мира по рапиду и блицу, которые пройдут в Москве, откроется 26 декабря в шахматном клубе World Chess Club Moscow на Кудринской площади. Об этом сообщает пресс-служба World Chess.

В клубе будут организованы прямые трансляции игр, специальные мероприятия, турниры по парным шахматам, также будут приглашены различные знаменитости, в том числе игроки и тренеры. Гости смогут попробовать фирменные шахматные коктейли заведения.

"Мы знаем, что шахматы популярны среди молодежи, и считаем, что она заслуживает самый лучший шахматный бар в мире", - сказал глава World Chess Илья Мерензон.

Вход на территорию фан-зоны будет бесплатным.

Турниры пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники". В них примут участие более 250 шахматистов, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.