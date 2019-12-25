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Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных соревнованиях

В частности, премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тыс. рублей до 358 400 рублей,
Описание
© EPA/ALEX HOFFORD

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам престижных международных и национальных спортивных состязаний. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тыс. рублей до 358 400 рублей, за серебряные - со 112 тыс. рублей до 179 200 рублей, за бронзовые - с 67 200 рублей до 107 500 рублей. Размеры премий за аналогичные награды на чемпионатах Европы соответственно увеличены со 112 тыс. рублей до 179,2 тыс. рублей, с 56 тыс. рублей до 89,6 тыс. рублей и с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс. рублей.

Также увеличены размеры премий, которые выплачиваются спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России, на время приостановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, а также на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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Россия
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