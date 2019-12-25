Китайская футбольная ассоциация ограничила зарплаты для иностранных игроков до €3 млн

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты иностранных игроков в местных клубах не должен превышать €3 млн после вычета налогов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ассоциации.

"Максимальная зарплата иностранных футболистов не должна превышать €3 млн после вычета налогов. Для китайских футболистов зарплаты не должны превышать 10 млн юаней (€1,29 млн) до вычета налогов, у членов национальной сборной этот показатель повышается на 20%. Зарплата игроков, участвующих по контракту в чемпионате Европы, не должна превышать 300 тыс. юаней (около €38,6 тыс.)", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в документе, действующие контракты по-прежнему находятся в силе, однако новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться для всех контрактов, подписанных с 1 января 2020 года. Случаи возможных нарушений будут разбираться отдельно специальными рабочими группами.

Последние годы китайские клубы были очень активны на трансферном рынке. Летом 2016 года бразильский нападающий российского "Зенита" Халк перешел в "Шанхай СИПГ" за €55,8 млн. Его годовая зарплата составила €22,5 млн. В январе 2017 года бразильский полузащитник "Челси" Оскар за €60 млн был куплен тем же "Шанхай СИПГ", а его годовое жалованье составило €25,6 млн, что сделало его самым высокооплачиваем игроком сезона 2018 года в Китае.