Макгрегор предложил боксеру Фьюри проводить совместные тренировки по ММА

ТАСС, 25 декабря. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор предложил непобежденному боксеру в супертяжелой весовой категории Тайсону Фьюри проводить совместные тренировки на тот случай, если британец захочет дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Комментарий 31-летнего Фьюри приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing Scene.

Ранее Фьюри заявлял, что готов попробовать себя в будущем в UFC и провел тренировку с британским бойцом среднего и полусреднего веса Дарреном Тиллом. Макгрегор, будучи одним из самых успешных бойцов UFC, в 2017 году провел боксерский поединок в полусреднем весе с непобежденным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBC) Флойдом Мэйуэзером, уступив американцу техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я думаю, что Конор - абсолютно фантастический боец, - сказал Фьюри. - Он предложил мне вместе тренироваться, если я когда-нибудь захочу перейти в ММА. Какой тренер может быть лучше для меня, чем Конор Макгрегор? Я жду начала тренировок с Конором, скоро мы это спланируем и я отправлюсь в Дублин".

Боксер отметил, что точно не знает, когда перейдет в ММА. "Я не знаю, где и когда я дебютирую в ММА, но я хотел бы попробовать себя в этом после завершения боксерской карьеры", - добавил он.

В послужном списке Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья. Согласно действующему контракту, Фьюри должен провести еще два боксерских поединка. 22 февраля британец сразится с американцем Деонтеем Уайлдером, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Первый бой между ними состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Первый бой после отбытия дисквалификации за потасовку в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он проведет 18 января против американца Дональда Серроне.