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Футбол в Англии

"Ливерпуль" может провести игру чемпионата Англии с эмблемой победителей клубного ЧМ

Этой игрой должен стать домашний матч 20-го тура с "Вулверхэмптоном"

ТАСС, 25 декабря. "Ливерпуль" получил от руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) право на выступление в одном матче чемпионата страны по футболу с золотой нашивкой победителей клубного чемпионата мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Руководство АПЛ приняло заявку "Ливерпуля" на проведение одной встречи турнира с нашивкой, этой игрой должен стать домашний матч 20-го тура с "Вулверхэмптоном" (29 декабря).

Игроки смогут выйти на поле с золотой нашивкой и отпраздновать победу в клубном мировом первенстве в случае, если Международная федерация футбола (ФИФА), под эгидой которой прошел турнир, вовремя пришлет игровую форму с нашивкой.

В субботу "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над бразильским "Фламенго" (1:0) в финале клубного чемпионата мира, который прошел в Катаре, и впервые стал победителем турнира.

После 17 матчей "Ливерпуль" возглавляет таблицу чемпионата Англии с 49 очками. "Вулверхэмптон" сыграл 18 матчей и идет шестым, набрав 27 баллов.

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