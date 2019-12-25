СМИ: мадридский "Реал" намерен вернуть в состав норвежского футболиста Эдегора

ТАСС, 25 декабря. Норвежский футболист "Реала" Мартин Эдегор, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Реал Сосьедад", летом вернется в состав мадридского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

Соглашение об аренде рассчитано до июня 2021 года, однако "Реал" намерен вернуть норвежского полузащитника на год раньше - летом 2020-го. По информации издания, руководителей "Реала" впечатлила игра Эдегора, которую он показал в первой половине нынешнего сезона. В 16 матчах чемпионата Испании 21-летний футболист забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Эдегор перешел в "Реал" из норвежского "Стремсгодсета" в январе 2015 года, когда ему было 16 лет. Его дебютное появление на поле в составе мадридцев произошло 23 мая 2015 года, когда он вышел на замену в последнем туре чемпионата Испании против "Хетафе" (7:3). Норвежец на 58-й минуте заменил португальского нападающего Криштиану Роналду.

В следующем сезоне Эдегор был переведен в молодежный состав "Реала". После этого он играл в аренде в голландских "Херенвене" и "Витессе". В июле 2019 года норвежец был отдан в аренду в "Реал Сосьедад".

За сборную Норвегии Эдегор провел 22 матча, в которых забил один мяч.