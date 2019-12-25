Шапочка Ефимовой выставлена в рамках экспозиции по плаванию на станции московского метро

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Шапочка трехкратного призера Олимпийских игр и шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой в качестве одного из экспонатов, посвященных плаванию, представлена на станции московского метро "Воробьевы горы", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия экспозиции.

Выставка открылась в метрополитене в среду. На ней представлены награды за победы на соревнованиях по плаванию различного уровня, как международного, так и российского. Экспозиция, размещенная по всему залу станции, напоминает о звездах российского и советского плавания: рекордсмене СССР и мира в баттерфляе Семене Бойченко, четырехкратном олимпийском чемпионе и четырехкратном чемпионе мира Владимире Сальникове, четырехкратном олимпийском чемпионе и шестикратном чемпионе мира Александре Попове, бронзовом призере Олимпийских игр и двукратном чемпионе мира Антоне Чупкове.

Выставка организована при поддержке Московского метрополитена, Государственного музея спорта, Национальной школы плавания и будет работать на станции "Воробьевы горы" в течение месяца. По словам организаторов, увидеть ее смогут порядка 400 тысяч человек. Также по кольцевой линии три дня назад был запущен тематический состав под названием "Король баттерфляя", в котором можно узнать о жизни и выступлениях в плавании Бойченко.

Идея экспозиции и оформления поезда принадлежит президенту Национальной школы плавания Дмитрию Волкову, о чем рассказал ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания России и Федерации водного поло России Алексей Власенко.

"Когда он рассказал мне о поезде, то я просто смеялся, но то, что он воплотил в жизнь, является огромным резонансом. Поезд будет кататься шесть месяцев. Причем [руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы] Максим Ликсутов уже говорит - давайте через шесть месяцев сделаем проект, посвященный нашим олимпийским чемпионкам по синхронному плаванию. Начало положено, почему нет", - сказал Власенко.