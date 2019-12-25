СМИ: итальянский футболист Ругани может перейти из "Ювентуса" в "Лестер"

ТАСС, 25 декабря. Английский футбольный клуб "Лестер" намерен приобрести защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британской издание The Telegraph.

По информации издания, туринский клуб готов продать Ругани во время ближайшего трансферного окна, которое откроется в Английской премьер-лиге (АПЛ) 1 января. По данным портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего итальянского защитника оценивается в €19 млн.

В составе "Ювентуса" в нынешнем сезоне Ругани сыграл в одном матче чемпионата Италии и дважды появился на поле в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Выступая за туринский клуб с 2015 года, Ругани в общей сложности провел 70 матчей, в которых забил шесть голов. В составе "Ювентуса" он стал четырехкратным чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок Италии.

После 17 туров "Ювентус" занимает второе место в национальном чемпионате, набрав 42 очка и уступая миланскому "Интеру" только по дополнительным показателям. В следующем туре 5 января туринцы на домашнем стадионе примут "Кальяри".

"Лестер" располагается на второй позиции в АПЛ, набрав в 18 играх 39 очков. 26 декабря подопечные Брендана Роджерса встретятся на домашней арене с лидером английского чемпионата "Ливерпулем".