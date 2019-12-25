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Массовый спорт

Голодец: в занятия спортом вовлечены почти 40% россиян

Вице-премьер отметила, что целевой показатель к 2024 году составляет 55%
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Почти 40% россиян вовлечены в систематические занятия спортом, сообщила в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Она добавила, что реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" идет с опережением графика.

"Цель проекта - популяризация здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом граждан РФ. Наш целевой показатель к 2024 году - 55% населения России. На сегодняшний день наши цифры - 39,8%, это 54,4 млн человек. И мы уверенно идем с некоторым опережением графика", - сказала Голодец.

Она добавила, что по итогам 2019 года показатель может "перешагнуть 41%". "Ситуация с разными категориями населения у нас не одинакова. Конечно, больше всего у нас занимаются физической культурой и спортом дети и молодежь. И нас радует, что, согласно последнему опросу, который был проведен в 2019 году, 87% молодых людей от 18 до 29 лет заявили, что они занимаются с разной степенью регулярности физической культурой", - добавила вице-премьер.

По ее словам, растет физическая активность и среди людей старшего поколения - за последний год число занимающихся спортом среди старшего поколения выросло на 100 тыс. человек. "Регулярно занимается спортом 11% граждан старшего возраста, это более 2 млн человек", - уточнила Голодец.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наряду с проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Голодец, Ольга Юрьевна
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