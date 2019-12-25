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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Трусова выступит первой в короткой программе чемпионата России

Девушки представят короткие программы в пятницу, начало - 15:30 мск

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, мировая рекордсменка в произвольной программе фигуристка Александра Трусова выступит под первым номером в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в среду.

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Последней в короткой программе выступит двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алена Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова - третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева - четвертый, чемпионка Европы Софья Самодурова - девятый, Станислава Константинова - 16-й.

В мужском одиночном катании соревнования откроет Артур Даниэлян, последним выступит Дмитрий Алиев. Сергей Воронов выйдет на лед девятым, Андрей Мозалев - 14-м, Александр Самарин - шестым, Даниил Самсонов - 10-м.

В танцах на льду первый номер получили Ксения Конкина и Павел Дрозд, последний - Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Серебряные призеры прошлого чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят третьими, Софья Шевченко и Игорь Еременко - четвертыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - седьмыми, Александра Степанова и Иван Букин покажут ритм-танец под 13-м номером.

Соревнования в парном катании откроют Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, последними выступят победители финала юниорского Гран-при Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят девятыми, победители двух этапов Гран-при нынешнего сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - третьими, бронзовые призеры прошедшего ранее в декабре финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов - восьмыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - четвертыми.

Всего в соревнованиях мужчин и женщин принимают участие по 17 фигуристов, также на турнир заявлены 12 пар и 14 танцевальных дуэтов. Короткие программы мужчин, танцоров и пар пройдут в четверг, женщин - в пятницу. Соревнования завершатся 28 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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