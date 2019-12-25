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Футбол в России

Нападающий "Зенита" Азмун попал в топ-100 футболистов года по версии газеты Marca

Издание опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е
Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун занял 91-е место в рейтинге лучших футболистов 2019 года по версии испанского издания Marca.

Газета опубликовала на официальном сайте список игроков, занявших места с 51-го по 100-е. Азмун стал единственным представителем чемпионата России в данном списке рейтинга. О лидерах рейтинга будет сообщено позднее.

В нынешнем сезоне Азмун провел в составе "Зенита" 26 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей, отдав 6 голевых передач. В общей сложности в 2019 году иранец сыграл за санкт-петербургский клуб 42 матча, в которых 27 раз поразил ворота соперника и отдал 9 результативных передач.

Вместе с "Зенитом" Азмун стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.

В 2019 году Азмун провел 10 игр за сборную Ирана, в которых забил восемь мячей. Всего на счету нападающего 48 матчей за национальную команду и 31 гол.

Теги
Российский футбол
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