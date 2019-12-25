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Бокс

СМИ: кубинского боксера застрелили в Майами во время конфликта

По данным портала Boxing Scene, 30-летний Йендрис Родригес Вальдес получил смертельное ранение в ходе словесной перепалки на ферме, где он работал

ТАСС, 25 декабря. Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес был застрелен в ходе конфликта на свиноферме в Майами. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

По информации издания, 30-летний боксер получил смертельное ранение в ходе словесной перепалки на ферме, где он работал, забивая и продавая свиней в новогодний сезон.

"В эту субботу он провел один из лучших боев в своей профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы прозвали "Эль Велос", покойся с миром", - сказал руководитель спорткомплекса, где тренировался боксер, Осмири Фернандес.

Последний бой кубинец провел в субботу в Майами с дебютантом Дрю Дуэлли, поединок завершился вничью. Всего на его счету две победы, одна ничья и семь поражений.

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