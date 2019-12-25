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Наследие ЧМ-2018

Построенный к ЧМ-2018 стадион "Нижний Новгород" передан в собственность региона

До 2024 года содержание арены будет субсидироваться из федерального бюджета
Стадион "Нижний Новгород" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стадион "Нижний Новгород"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Стадион "Нижний Новгород", принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, передан в собственность Нижегородской области. Об этом сообщил в среду глава региона Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе за 2019 год в здании Нижегородской ярмарки.

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"Мы только что приняли стадион в собственность", - отметил Никитин. Власти рассчитывают, что передача объекта упростит процесс его использования и позволит более эффективно планировать развитие стадиона. До 2024 года его содержание будет субсидироваться из федерального бюджета.

По словам Никитина, задолго до передачи власти организовали работу спортивных площадок на территории стадиона в рамках программы наследия чемпионата мира. "Прошлой зимой это был каток "Зимняя сказка", который посетили около 100 тыс. человек, летом - спортивные площадки проекта "Спорт Порт", на которых побывали 176 тыс. наших жителей.

21 декабря на внешнем периметре стадиона открылась зимняя спортивная площадка - она занимает более 25 тыс. кв. метров и включает каток с искусственным льдом, хоккейную коробку, рождественскую ярмарку, зоны отдыха, кафе. Здесь ежедневно проходят бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, можно взять в прокат коньки, клюшки, шайбы и шлемы для хоккея.

"Уже в первые дни площадку посетили более 10 тыс. человек. Я думаю, что показатели прошлого года [по числу посетителей] будут перевыполнены", - добавил Никитин.

Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года. В Нижнем Новгороде состоялись четыре встречи группового этапа турнира, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Арена вмещает 45 тыс. зрителей.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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