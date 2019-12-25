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Шахматные турниры

Дворкович: FIDE приветствует проведение турниров на крупных спортивных объектах

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники"
Глава FIDE Аркадий Дворкович Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) приветствует проведение чемпионатов мира по рапиду и блицу в "Лужниках". Об этом журналистам заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники". "Очень здорово, что турнир пройдет там, где состоялся финал чемпионата мира [по футболу] в прошлом году. Надеюсь, что и в будущем турниры будут проводиться в таких местах. Например, в марте следующего года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов", - сказал Дворкович.

В чемпионатах мира примут участие более 250 шахматистов, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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