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Летние олимпийские виды спорта

Ольга Васильченко получила награду за вклад в развитие синхронного плавания

Специалист возглавляла сборную России с 1993 по 1997 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ольга Васильченко награждена Всероссийской федерацией синхронного плавания по итогам 2019 года за вклад в развитие этого вида спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла в рамках "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной" в спорткомплексе "Динамо" на Водном стадионе.

Васильченко возглавляла сборную России с 1993 по 1997 год, в настоящее время она тренирует резерв национальной команды. В число воспитанников Васильченко входит олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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