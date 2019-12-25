{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Покровская и Данченко стали лучшими тренерами по синхронному плаванию в РФ по итогам года

Церемония награждения прошла в рамках "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию и вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская и тренер команды Татьяна Данченко признаны ФСПР лучшими тренерами по итогам уходящего года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла в рамках "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной" в спорткомплексе "Динамо" на Водном стадионе.

Покровская возглавляет сборную России с 1998 года. Под ее руководством команда неизменно побеждала на чемпионатах мира с 1998 года и на Олимпиадах с 2000 года как в личных, так и в групповых соревнованиях.

Данченко с 2001 года отвечает за подготовку дуэта и соло в сборной России. Работала с олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира Марией Киселевой, подготовила победительниц Олимпиад и многократных чемпионок мира Анастасию Давыдову, Анастасию Ермакову, Светлану Ромашину и Наталью Ищенко.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Московское "Динамо" одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА
Динамовцы победили со счетом 3:0 и прервали шестиматчевую серию побед армейцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС