Покровская и Данченко стали лучшими тренерами по синхронному плаванию в РФ по итогам года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию и вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская и тренер команды Татьяна Данченко признаны ФСПР лучшими тренерами по итогам уходящего года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла в рамках "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной" в спорткомплексе "Динамо" на Водном стадионе.

Покровская возглавляет сборную России с 1998 года. Под ее руководством команда неизменно побеждала на чемпионатах мира с 1998 года и на Олимпиадах с 2000 года как в личных, так и в групповых соревнованиях.

Данченко с 2001 года отвечает за подготовку дуэта и соло в сборной России. Работала с олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира Марией Киселевой, подготовила победительниц Олимпиад и многократных чемпионок мира Анастасию Давыдову, Анастасию Ермакову, Светлану Ромашину и Наталью Ищенко.