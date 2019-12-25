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Летние олимпийские виды спорта

Колесниченко и Ромашина признаны лучшими синхронистками в России по итогам 2019 года

Лучшим спортсменом по версии Всероссийской федерации синхронного плавания стал Александр Мальцев
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки и многократные чемпионки мира Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина были признаны Всероссийской федерацией синхронного плавания лучшими спортсменками по итогам 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла в рамках "Шоу олимпийских чемпионов Марии Киселевой и Ольги Брусникиной" в спорткомплексе "Динамо" на Водном стадионе.

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Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира по водным видам спорта этого года в южнокорейском Кванджу она сначала побила рекорд Натальи Ищенко по количеству золотых наград на чемпионатах мира, став 20-кратной победительницей мировых первенств. А после завоевания 21-й золотой медали Ромашина стала самой титулованной российской спортсменкой на чемпионатах мира, обойдя по этому показателю шорт-трекиста Виктора Ана.

Колесниченко является олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Мальцев признан лучшим спортсменом года

Лучшим спортсменом года был признан Александр Мальцев. В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой завоевал две золотые медали чемпионата мира в соревнованиях смешанных дуэтов (техническая и произвольная программы), также они стали победителями Суперфинала серии Международной федерации плавания в Будапеште. Всего в карьере 24-летний синхронист завоевал четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре золотые медали чемпионатов Европы.

Лучшими молодыми спортсменками года были признаны чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров Дарья Кирсанова, а также чемпионка мира и Европы среди юниоров Татьяна Гайдай.

Кирсанова стала трехкратной победительницей мирового первенства в сольном и групповом выступлениях.

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Летние олимпийские виды спорта
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