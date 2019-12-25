Карлсен ставит задачу победить на ЧМ по рапиду и блицу в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ставит перед собой самые высокие задачи на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Мне сложно ответить, какое соревнование для меня важнее. Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, задачи победить. Предстоящие турниры - не исключение", - сказал Карлсен, который является чемпионом мира по классическим шахматам.