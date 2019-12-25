{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Карлсен ставит задачу победить на ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Чемпион мира отметил, что ему нравится выступать и в Москве, и в Санкт-Петербурге
Магнус Карлсен Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Магнус Карлсен
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ставит перед собой самые высокие задачи на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Мне сложно ответить, какое соревнование для меня важнее. Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, задачи победить. Предстоящие турниры - не исключение", - сказал Карлсен, который является чемпионом мира по классическим шахматам.

На эту тему
Дворкович: FIDE приветствует проведение турниров на крупных спортивных объектах

В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице - Карлсен. "Мне нравится и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Где лучше побеждать? Это уже значения не имеет", - сказал Карлсен.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники". В них примут участие более 250 шахматистов, включая Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
Реклама на ТАСС
КХЛ
Московское "Динамо" одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА
Динамовцы победили со счетом 3:0 и прервали шестиматчевую серию побед армейцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС