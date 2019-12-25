Карлсен ставит задачу победить на ЧМ по рапиду и блицу в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ставит перед собой самые высокие задачи на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.
"Мне сложно ответить, какое соревнование для меня важнее. Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, задачи победить. Предстоящие турниры - не исключение", - сказал Карлсен, который является чемпионом мира по классическим шахматам.
В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице - Карлсен. "Мне нравится и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Где лучше побеждать? Это уже значения не имеет", - сказал Карлсен.
Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники". В них примут участие более 250 шахматистов, включая Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.