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Летние олимпийские виды спорта

Казанский и петербургский "Зенит" сыграют в финале Кубка России по волейболу среди мужчин

В полуфинальных матчах команды победили со счетом 3-0

ТАСС, 25 декабря. Волейболисты петербургского "Зенита" победили столичное "Динамо" в полуфинальном матче Кубка России. "Финал четырех" проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу петербургского клуба. В другом полуфинале казанский "Зенит" обыграл кемеровский "Кузбасс" - 3-0.

Финальный матч между казанским и петербургским "Зенитом" состоится в четверг, начало встречи - 20:00 мск.

Волейболисты казанского "Зенита" восемь раз выигрывали Кубок России (2004, 2007, 2009, 2014-2018), один раз становились серебряными (2012) и три раза бронзовыми призерами (2008, 2010, 2013).

"Зенит" из Санкт-Петербурга один раз становился серебряным призером Кубка России (в 2018 году).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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