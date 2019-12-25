Крикунов: победа над ЦСКА поможет хоккеистам "Динамо" в психологическом плане

В среду "Динамо" со счетом 3:0 победило ЦСКА.

"Сегодня использовали большинство и забили в равных составах, нам вот этого гола "пять на пять" не хватало в предыдущих матчах с ЦСКА, сегодня получилось. Ребята бились до конца, вратарь наш сыграл отлично. От вратаря очень многое зависит, но никого выделять бы не стал. В психологическом плане для ребят это большое дело, посмотрим, как дальше будет", - отметил Крикунов.

23 декабря "Динамо" подписало контракт с нападающим Даниилом Апальковым, раннее выступавшим за ярославский "Локомотив". "Апальков - центральный нападающий, а у нас, мягко говоря, их не хватает. Пока физически он не готов, может быть, в последней игре года сыграет. Сразу не могу сказать, в каком звене он будет играть, но место для него есть", - пояснил Крикунов.

"Динамо" набрало 53 очка в 41 матче и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".