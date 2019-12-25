Карнаухов: хоккеисты "Динамо" ничем не удивили ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" ничем не удивили ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.

В среду ЦСКА дома уступил "Динамо" со счетом 0:3.

"Мы всегда разбираем, как играет команда, отдельные игроки. Ничего нового и неожиданного в игре "Динамо" мы не увидели, не первый раз играем с этой командой. Все все знали", - отметил Карнаухов.

Во вторник ЦСКА проводил матч с магнитогорским "Металлургом" и одержал победу со счетом 3:2. "Матчи два дня подряд - это нормальная практика. Так было и в прошлом году, поэтому никаких отговорок быть не может. Тяжело сейчас сказать, чего не хватило. Конечно, когда ноль голов забиваешь, выиграть невозможно", - отметил хоккеист.

"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".