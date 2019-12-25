{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Карнаухов: хоккеисты "Динамо" ничем не удивили ЦСКА в матче КХЛ

ЦСКА проиграл "Динамо" со счетом 0:3

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" ничем не удивили ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий ЦСКА Павел Карнаухов.

В среду ЦСКА дома уступил "Динамо" со счетом 0:3.

"Мы всегда разбираем, как играет команда, отдельные игроки. Ничего нового и неожиданного в игре "Динамо" мы не увидели, не первый раз играем с этой командой. Все все знали", - отметил Карнаухов.

Во вторник ЦСКА проводил матч с магнитогорским "Металлургом" и одержал победу со счетом 3:2. "Матчи два дня подряд - это нормальная практика. Так было и в прошлом году, поэтому никаких отговорок быть не может. Тяжело сейчас сказать, чего не хватило. Конечно, когда ноль голов забиваешь, выиграть невозможно", - отметил хоккеист.

"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Кармен" на воде. Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию показали шоу в Москве
Мероприятие прошло в бассейне спорткомплекса "Динамо" на Водном стадионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС