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Летние олимпийские виды спорта

"Кармен" на воде. Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию показали шоу в Москве

Мероприятие прошло в бассейне спорткомплекса "Динамо" на Водном стадионе
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Предновогоднее, 16-е по счету "Шоу олимпийских чемпионов" по синхронному плаванию, организованное титулованными спортсменками Марией Киселевой и Ольгой Брусникиной, прошло в бассейне спорткомплекса "Динамо" на Водном стадионе. В программе выступили представители отечественных школ, в рамках шоу Федерация синхронного плавания России (ФСПР) наградила лучших спортсменов и тренеров по итогам года.

Шоу было приурочено к 40-летию признания синхронного плавания видом спорта в России. "Девочки (Киселева и Брусникина, - прим. ТАСС) сосредоточились на выступлении спортивных школ олимпийского резерва. Мне кажется, в этом году они сделали это правильно, поскольку шоу было приурочено к 40-летию признания синхронного плавания, поэтому были представлены все школы в полном объеме", - сказала по окончании мероприятия ТАСС генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира Анастасия Давыдова.

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Спорткомплекс вмещает 658 зрительских мест, расположенных на одной стороне бассейна, трибуны были практически заполнены. Само шоу сочетало в себе выступление учеников школ под руководством титулованных в прошлом синхронисток Киселевой, Давыдовой, а также главного тренера сборной России Татьяны Покровской, МГФСО, "Самбо-70" с эффектными номерами театра на воде "Аквамагика".

Артисты театра, в частности, в начале представления исполнили номер "Кармен", посвященный Майе Плисецкой, которая сыграла свою роль в становлении синхронного плавания, написав в Спорткомитет СССР письмо с просьбой помочь с развитием этого вида спорта. Также запомнилось и выступление исполнителей на флайборде.

Киселева и Брусникина в ходе шоу назвали поименно каждую синхронистку, становившуюся олимпийской чемпионкой на Играх с 2000 по 2016 годы. Свое групповое выступление продемонстрировала и сборная России, в составе которой выступили, в том числе, двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира Влада Чигирева, двукратная победительница Игр и 13-кратная чемпионка мира Александра Пацкевич. Причем своим выступлением команда, как оказалось, сделала сюрприз Покровской, показав программу под песню казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

Награды по итогам года

Кульминацией праздника стало награждение в ряде номинаций по итогам года от президента ФСПР Алексея Власенко. Приз "За вклад в развитие синхронного плавания" получила бывший главный тренер сборной, воспитавшая ряд олимпийских чемпионок и чемпионок мира Ольга Васильчикова. Лучшими тренерами были объявлены Покровская и работающая в национальной команде с дуэтами и соло Татьяна Данченко, лучшими спортсменками - пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина, а также чемпионка Игр, 16-кратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Светлана Колесниченко, выступающие в дуэте.

В нынешнем году Ромашина благодаря двум победам на чемпионате мира обошла по количеству золотых наград Наталью Ищенко и шорт-трекиста Виктора Ана, став самой титулованной российской чемпионкой мира. Ни Данченко, ни Колесниченко с Ромашиной на шоу не приехали, поскольку они уже сейчас готовятся на сборе к новому олимпийскому году. Лучшим спортсменом стал четырехкратный чемпион мира и Европы Александр Мальцев. Лучшими молодыми спортсменками года были признаны чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров Дарья Кирсанова (номинация "Открытие"), а также чемпионка мира и Европы среди юниоров Татьяна Гайдай ("Олимпийская надежда").

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Летние олимпийские виды спорта
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