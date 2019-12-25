Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Президент вышел на лед традиционно под номером 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

В перерыве между периодами игры Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.

Каток на Красной площади, организованный торговым домом ГУМ, открылся в этом году в конце ноября и будет действовать до 1 марта 2020 г. Его площадь составляет около 3 тыс. кв. м, а пропускная способность - порядка 5 тыс. посетителей в день. Одновременно на льду могут кататься 450 человек. Ледовое покрытие у катка искусственное, что позволяет поддерживать его рабочее состояние в том числе при положительной температуре воздуха.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед. В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.