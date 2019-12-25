Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона. По итогам национального первенства определяется состав сборной на чемпионат Европы, который в 2020 году пройдет в австрийском городе Грац. Кроме того, результаты соревнований в Красноярске будут учитываться при формировании заявки на чемпионат мира. В нынешнем сезоне этот турнир состоится в Монреале (Канада).

Прямые путевки на европейское первенство получают победители и серебряные призеры в каждой категории. Третьи места в итоговом списке сборной формально остаются вакантными. Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) может включить в заявку спортсменов, которые не попали на пьедестал, если на это будут основания. Одной из таких причин, например, является успешное выступление на этапах серии Гран-при.

Бывают случаи, когда в призовую тройку попадают юниоры, которые по возрасту не могут выступать на взрослых чемпионатах мира и Европы, их места в заявке занимают фигуристы, расположившиеся строчкой ниже. Такая ситуация была на прошлогоднем чемпионате России, где первые три места в женском одиночном катании заняли выступавшие среди юниоров Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Однако состав обычно формируется по спортивному принципу. Тренерский совет и исполком по итогам чемпионата России в Красноярске состоится 29 декабря, в этот же день, вероятно, будет опубликована заявка на европейское первенство.

Чемпионат без Загитовой

Красноярские болельщики не смогут увидеть на национальном первенстве некоторых известных фигуристов. На разных этапах подготовки с турнира снялись взявшая перерыв в соревнованиях олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Леонова, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Виктория Васильева, Михаил Коляда, спортивные пары Наталья Забияко / Александр Энберт и Ксения Столбова / Андрей Новоселов, а также танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова.

В женском одиночном катании примут участие 17 девушек, среди которых будут Щербакова, Трусова и Косторная, завоевавшие все золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии текущего сезона. Щербакова к двум четверным лутцам заявила в произвольной программе четверной флип, который она попыталась выполнить в финале Гран-при в Турине, но упала. Трусова внесла в заявку короткой программы тройной аксель, а в произвольную программу включила сразу пять четверных, среди которых тоже присутствуют флип и лутц.