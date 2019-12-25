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Массовый спорт

СП: бюджетные расходы на ФЦП по спорту в 2017-2018 гг. составили 51,3% от планируемых

В бюллетене контрольного органа сообщается, что на реализацию программы в период с 2017 по 2018 год было выделено 7,759 млрд рублей

ТАСС, 26 декабря. Обеспеченность Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в бюджетных инвестициях на 2017-2018 гг. была удовлетворена на 51,3%. Об этом сообщается в бюллетене Счетной палаты, опубликованном на официальном сайте контрольного органа.

В бюллетене сообщается, что на реализацию программы в период с 2017 по 2018 год было выделено 7,759 млрд рублей, что составляет 51% от общей потребности ФЦП, размер которой составляет 15,213 млрд. В 2017 году было уменьшено количество объектов, для которых предусмотрена подготовка проектно-сметной документации с 13 до 11, а в 2018-м - с семи до трех. Также в 2017 году был сокращен перечень объектов, строительство и реконструкцию которых планировалось провести, с 16 до 15, а в 2018-м - с 20 до девяти.

Сокращение расходов в указанный период привело к корректировке перечня мероприятий ФЦП и объектов строительства, таким образом, пять объектов были исключены из ФЦП и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) по направлению "Спорт высших достижений", а строительство девяти объектов было перенесено на сроки от одного до четырех лет.

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