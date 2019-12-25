СП: обеспеченность сборных России инфраструктурой по линии ФЦП в 2020 году составит 88,7%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Обеспеченность спортсменов сборных команд России тренировочной инфраструктурой по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" к 2020 году составит 88,7%. Об этом сообщается в бюллетене Счетной палаты, опубликованном на официальном сайте контрольного органа.

Отмечается, что к 2020 году обеспеченность инфраструктурой должна была составить 100%. Обеспеченность российских команд тренировочной инфраструктурой в составе спортивно-тренировочных центров в условиях среднегорья и черноморского побережья составит 59,6%. Это на 40% ниже, чем планировалось.

В результате снижения темпов развития центров возникает риск невыполнения основных задач. Они были поставлены Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года по совершенствованию подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности России на международной спортивной арене.