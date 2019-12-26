Долгожданный успех. Хоккеисты "Динамо" прервали серию поражений в матчах с ЦСКА

ЦСКА во вторник проводил домашнюю встречу с магнитогорским "Металлургом", в которой одержал тяжелую волевую победу со счетом 3:2. На матче присутствовал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов вместе со своим штабом. В первых двух личных встречах сезона бело-голубые проиграли армейцам с одинаковым счетом 1:2, поэтому тренерам было необходимо делать выводы.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин оставил в запасе основного вратаря команды Илью Сорокина, который полностью провел матч с "Металлургом", его место занял Ларс Юханссон. В составе "Динамо" сюрпризов не было. Новичок команды Даниил Апальков, перешедший в столичный клуб из ярославского "Локомотива", в заявку на матч не попал. Как пояснил Крикунов после игры, форвард находится в плохой физической форме.

"Апальков - центральный нападающий, а у нас их не хватает. Пока физически он не готов, может быть, в последней игре года выйдет. Сразу не могу сказать, в каком звене он будет действовать, но место для него есть", - заявил Крикунов.

ЦСКА подходил к столичному дерби, имея в активе шесть побед подряд. Успех мог вывести команду на первое место в общей таблице КХЛ, где сейчас располагается казанский "Ак Барс". Динамовцы в трех матчах домашней серии набрали пять очков, одержав две победы в последних двух встречах над череповецкой "Северсталью" (8:1) и "Сочи" (3:1).

"Сухарь" Бочарова и дубль Яшкина

Перед началом встречи болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвященный дружбе между клубами и их поклонниками. Однако на льду было только принципиальное соперничество. ЦСКА активно действовал на старте первого периода, имел несколько неплохих моментов и две возможности реализовать численное преимущество, но пробить голкипера Ивана Бочарова хозяева льда не смогли. Ближе к концу периода динамовцы нивелировали игровое преимущество соперника.

Второй период команды начали более осторожно, нанося минимум бросков по воротам друг друга. Ближе к середине матча первое численное преимущество получило "Динамо" - хоккеисты ЦСКА были наказаны за нарушение численного состава, а бело-голубые своим шансом воспользовались, забросив нетипичную для большинства шайбу. Голевую атаку начал вратарь Бочаров, он увидел, что армейцы затеяли смену, и отдал точный пас под чужую синюю линию на Шипачева. Капитан "Динамо" переадресовал шайбу Дмитрию Яшкину, который броском низом поразил ворота Юханссона.