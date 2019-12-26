Долгожданный успех. Хоккеисты "Динамо" прервали серию поражений в матчах с ЦСКА

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8456 зрителей.
ЦСКА во вторник проводил домашнюю встречу с магнитогорским "Металлургом", в которой одержал тяжелую волевую победу со счетом 3:2. На матче присутствовал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов вместе со своим штабом. В первых двух личных встречах сезона бело-голубые проиграли армейцам с одинаковым счетом 1:2, поэтому тренерам было необходимо делать выводы.
Наставник ЦСКА Игорь Никитин оставил в запасе основного вратаря команды Илью Сорокина, который полностью провел матч с "Металлургом", его место занял Ларс Юханссон. В составе "Динамо" сюрпризов не было. Новичок команды Даниил Апальков, перешедший в столичный клуб из ярославского "Локомотива", в заявку на матч не попал. Как пояснил Крикунов после игры, форвард находится в плохой физической форме.
"Апальков - центральный нападающий, а у нас их не хватает. Пока физически он не готов, может быть, в последней игре года выйдет. Сразу не могу сказать, в каком звене он будет действовать, но место для него есть", - заявил Крикунов.
ЦСКА подходил к столичному дерби, имея в активе шесть побед подряд. Успех мог вывести команду на первое место в общей таблице КХЛ, где сейчас располагается казанский "Ак Барс". Динамовцы в трех матчах домашней серии набрали пять очков, одержав две победы в последних двух встречах над череповецкой "Северсталью" (8:1) и "Сочи" (3:1).
"Сухарь" Бочарова и дубль Яшкина
Перед началом встречи болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвященный дружбе между клубами и их поклонниками. Однако на льду было только принципиальное соперничество. ЦСКА активно действовал на старте первого периода, имел несколько неплохих моментов и две возможности реализовать численное преимущество, но пробить голкипера Ивана Бочарова хозяева льда не смогли. Ближе к концу периода динамовцы нивелировали игровое преимущество соперника.
Второй период команды начали более осторожно, нанося минимум бросков по воротам друг друга. Ближе к середине матча первое численное преимущество получило "Динамо" - хоккеисты ЦСКА были наказаны за нарушение численного состава, а бело-голубые своим шансом воспользовались, забросив нетипичную для большинства шайбу. Голевую атаку начал вратарь Бочаров, он увидел, что армейцы затеяли смену, и отдал точный пас под чужую синюю линию на Шипачева. Капитан "Динамо" переадресовал шайбу Дмитрию Яшкину, который броском низом поразил ворота Юханссона.
"ЦСКА проводил смену, Ваня [Бочаров] хорошо сыграл, дальше Шипа [Шипачев] здорово отдал, там уже бросок у меня получился. Сам себя обманул в том моменте. Я смотрел на Даниила Тарасова, хотел отдать ему передачу, а потом решил бросить", - рассказал Яшкин после матча.
Армейцы после пропущенной шайбы добавили в движении, агрессивности и не раз запирали гостей в их зоне, но до опасных моментов дело доходило редко. Динамовцы терпеливо и дисциплинированно оборонялись, ожидая своего шанса. Воспользоваться им бело-голубые смогли в середине третьего периода, когда Михал Чайковски щелчком от синей линии после выигранного вбрасывания Яшкиным пробил Юханссона.
Капитан ЦСКА Никита Нестеров пытался взбодрить команду и устроил потасовку с защитником "Динамо" Дмитрием Огурцовым. Но армейцам это не помогло, заменив вратаря полевым игроком, они пропустили в пустые ворота. Дубль оформил Яшкин.
"Мы сделали глупость во втором периоде (удаление за нарушение численного состава, после которого "Динамо" забросило первую шайбу - прим. ТАСС), что привело к такому результату. Где-то не хватило сил отыграться и командных действий. У "Динамо" плотная оборона, вратарь хорошо сыграл", - отметил Никитин.
Историческая победа "Динамо"
Победа стала для "Динамо" 2000-й в истории, по этому показателю команда занимает второе место среди российских клубов, уступая только ЦСКА. В матчах регулярного чемпионата бело-голубые не побеждали армейцев с 18 января 2017 года, проиграв семь встреч подряд. Очный матч клубов стал 53-м в рамках КХЛ, "Динамо" вышло вперед, одержав 27-ю победу.
Динамовцы в нынешнем сезоне навязывали борьбу лидирующим в Западной конференции ЦСКА и СКА, но одержать победы не могли. Провальной вышла и гостевая игра против лидера Востока "Ак Барса" (2:5).
"Сегодня использовали большинство и забили в равных составах, последнего нам не хватало в предыдущих матчах с ЦСКА, но в этот раз получилось. Ребята бились до конца, вратарь наш сыграл отлично. От голкипера много зависит, однако никого выделять бы не стал. В психологическом плане для ребят это большое дело, посмотрим, как дальше будет", - отметил Крикунов.
"Заслуженно выиграли. Мы два раза уступали ЦСКА, надо было уже побеждать, поэтому очень важная игра. Мы настраивались так же, как и на любую другую игру, но на ЦСКА нужно еще больше концентрироваться", - сказал Яшкин.
"Динамо" набрало 53 очка в 41 матче и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА продолжает лидировать, имея в активе 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана. ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".