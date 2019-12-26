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ММА

СМИ: Кунченко встретится с Дос Сантосом на турнире UFC в Бразилии

Поединок должен состояться 14 марта 2020 года

ТАСС, 26 декабря. Россиянин Алексей Кунченко проведет следующий поединок против бразильца Элизеу дос Сантоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, стороны пришли к устной договоренности, однако контракт еще не подписан. Поединок должен пройти во время турнира, который намечен на 14 марта 2020 года.

Для Кунченко, которому 35 лет, этот бой станет четвертым в UFC. Ранее он одержал две победы и потерпел одно поражение. В ММА на счету россиянина 20 побед и одно поражение.

Дос Сантос провел девять поединков в UFC. 33-летний бразилец одержал семь побед и потерпел два поражение. За время карьеры он принял участие в 27 поединках. Дос Сантос выиграл 21 бой и потерпел шесть поражений.

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