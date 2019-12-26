"Лос-Анджелес Клипперс" второй раз в сезоне НБА обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс"

ТАСС, 26 декабря. "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 111:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, который набрал 35 очков. К этому показателю он добавил 12 подборов и пять передач. В составе "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис (24). Его коллега по амплуа Леброн Джеймс практически оформил трипл-дабл, записав себе в актив 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Очное противостояние между соперниками состоялось во второй раз в сезоне. Первый матч прошел в октябре. "Клипперс", которые тогда являлись формальными хозяевами встречи, победили со счетом 112:102.

"Лейкерс" потерпели четвертое поражение подряд, однако лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 24 победы и семь поражений. "Клипперс" идут третьими, одержав 23 победы и потерпев 10 поражений.