{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Лос-Анджелес Клипперс" второй раз в сезоне НБА обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс"

Встреча завершилась со счетом 111:106
Леброн Джеймс ("Лейкерс") и Кавай Леонард ("Клипперс") AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Леброн Джеймс ("Лейкерс") и Кавай Леонард ("Клипперс")
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 26 декабря. "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 111:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, который набрал 35 очков. К этому показателю он добавил 12 подборов и пять передач. В составе "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис (24). Его коллега по амплуа Леброн Джеймс практически оформил трипл-дабл, записав себе в актив 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Очное противостояние между соперниками состоялось во второй раз в сезоне. Первый матч прошел в октябре. "Клипперс", которые тогда являлись формальными хозяевами встречи, победили со счетом 112:102.

"Лейкерс" потерпели четвертое поражение подряд, однако лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 24 победы и семь поражений. "Клипперс" идут третьими, одержав 23 победы и потерпев 10 поражений.

Реклама на ТАСС
ММА
СМИ: Кунченко встретится с Дос Сантосом на турнире UFC в Бразилии
Поединок должен состояться 14 марта 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС