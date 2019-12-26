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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Челси" Жиру близок к переходу в "Рейнджерс"

В услугах форварда также заинтересован "Интер"

ТАСС, 26 декабря. Нападающий английского футбольного клуба "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру близок к переходу в шотландский "Рейнджерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По информации источника, шотландский клуб уже ведет переговоры с агентами 33-летнего нападающего. На решение Жиру может повлиять недостаточное количество игрового времени в преддверии чемпионата Европы 2020 года. Отмечается, что в услугах форварда также заинтересован итальянский "Интер", тренером которого является итальянец Антонио Конте, с которым Жиру работал в "Челси".

Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, выиграв с лондонским клубом Кубок Англии и Лигу Европы, всего в составе "Челси" он провел 45 матчей, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач. Также он выступал за английский "Арсенал" и французские "Монпелье", "Тур" и "Гренобль". В составе сборной Франции нападающий сыграл в 97 встречах, забив 37 голов, в 2018 году Жиру с национальной командой выиграл чемпионат мира, а также стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.

"Рейнджерс" занимает второе место в чемпионате Шотландии, набрав 44 очка в 17 встречах. Лидирует "Селтик", в активе которого 49 очков после 18 встреч.

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