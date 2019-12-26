Чистый воздух в "Столбах" помог фигуристу Гуменнику в короткой программе чемпионата России

"Выступление оцениваю хорошо, - сказал Гуменник. - Подготовка проходила хорошо, но на разминке у меня почему-то перестали получаться прыжки, но на соревнованиях все равно все сделал. Я поставил рекорд сезона, чем тоже очень доволен, четверной сделал - вроде бы, докрученный. В этом сезоне я четверной сальхов не делал чисто, единственное - не получилось вращение волчок со сменой, оно новое, неделю назад поставили только".

"В Красноярске очень понравилось, я в первый же день пошел погулять на "Столбы", - добавил 17-летний фигурист. - Там надолго застрял, очень хорошая организация, удобно все сделано. Мне воздух понравился, кислородом надышался, там разреженный чистый воздух, и это спровоцировало выработку эритроцитов".

Изначально он планировал исполнять в короткой программе два четверных прыжка - тулуп в каскаде с тройным тулупом и сальхов. "Заранее недели за две-три [решили поменять контент], изначально я хотел делать четверной лутц, потом решили остановиться на тулупе, сальхове и тройном акселе, - сказал он. - Но затем решили не рисковать здоровьем на этих соревнованиях, так как впереди очень важные юниорские старты. Решил сделать ставку на чистый прокат с одним четверным, но задачи у меня здесь не самые маленькие, я хочу сделать два четверных сальхова в произвольной программе, чисто откатать и хорошо выступить по второй оценке".

Произвольную программу в рамках чемпионата России мужчины представят в пятницу.