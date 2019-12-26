Чистый воздух в "Столбах" помог фигуристу Гуменнику в короткой программе чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Чистый воздух в красноярском заповеднике "Столбы" помог фигуристу Петру Гуменнику чисто откатать короткую программу на чемпионате России. Об этом он сообщил журналистам.
Гуменник получил за свой прокат 88,06 балла, что стало для него лучшим результатом сезона. Он смог чисто исполнить четверной сальхов и тройной аксель.
"Выступление оцениваю хорошо, - сказал Гуменник. - Подготовка проходила хорошо, но на разминке у меня почему-то перестали получаться прыжки, но на соревнованиях все равно все сделал. Я поставил рекорд сезона, чем тоже очень доволен, четверной сделал - вроде бы, докрученный. В этом сезоне я четверной сальхов не делал чисто, единственное - не получилось вращение волчок со сменой, оно новое, неделю назад поставили только".
"В Красноярске очень понравилось, я в первый же день пошел погулять на "Столбы", - добавил 17-летний фигурист. - Там надолго застрял, очень хорошая организация, удобно все сделано. Мне воздух понравился, кислородом надышался, там разреженный чистый воздух, и это спровоцировало выработку эритроцитов".
Изначально он планировал исполнять в короткой программе два четверных прыжка - тулуп в каскаде с тройным тулупом и сальхов. "Заранее недели за две-три [решили поменять контент], изначально я хотел делать четверной лутц, потом решили остановиться на тулупе, сальхове и тройном акселе, - сказал он. - Но затем решили не рисковать здоровьем на этих соревнованиях, так как впереди очень важные юниорские старты. Решил сделать ставку на чистый прокат с одним четверным, но задачи у меня здесь не самые маленькие, я хочу сделать два четверных сальхова в произвольной программе, чисто откатать и хорошо выступить по второй оценке".
Произвольную программу в рамках чемпионата России мужчины представят в пятницу.